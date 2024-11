Digital-news.it - Tennis ATP Finals Torino 2024 ?Sinner - De Minaur (diretta Sky Sport, NOW e Rai 2)

Serata azzurra acon l'esordio di Jannik. Il n. 1 al mondo scenderà in campo alle 20.30 contro Alex De, al debutto assoluto alle Atp. È il giorno del debutto aper Jannik. Il n. 1 al mondo inizia le Atpcontro l'australiano Alex De, n. 8 della classifica mondialeTerza partecipazione alle Atpperche ripartirà dalla finale dello scorso anno, persa contro Novak Djokovic. Stavolta l'azzurro si presenta alla Inalpi Arena da favorito. L'effettoè anche nella biglietteria: complessivamente ci saranno quasi 200mila spettatori nella settimana del torneo, provenienti da 101 nazioni diverse. Rispetto allo scorso anno, però, è aumentato il numero di biglietti venduti in italiaha già raggiunto quota 65 vittorie in stagione: si tratta della migliore annata in carriera per numero di successi in un singolo anno (nel 2023 si fermò a 64).