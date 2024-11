Metropolitanmagazine.it - Taylor Swift (è ufficiale) ha lanciato la moda dei corset dress: il suo look total Vivienne Westwood a New York

e Zoë Kravitz, due icone di stile e personalità carismatiche, si sono ritrovate per una cena esclusiva nel cuore del Meatpacking District di New. Insieme al comico Jerrod Carmichael, le due amiche hanno trascorso ore in compagnia, rinnovando il legame nato durante la pandemia e mai del tutto esibito pubblicamente.e Zoë Kravitz a cena a New: la popstar sfoggia unonlyPer questa occasione,ha optato per unaudace che riflette il suo stile eclettico e raffinato. Indossando un abito, la cantante ha scelto un modelloto che metteva in risalto la sua silhouette. L’abito, con una scollatura off-the-shoulder e una gonna blu a pieghe, sembrava quasi un’opera d’arte, dipinta con tonalità accese di blu, giallo e rosso.