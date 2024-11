Lanazione.it - Tagliano la saracinesca, rompono la vetrina e portano via monili e preziosi. Viareggio, colpo nella notte in gioielleria

, 10 novembre 2024 – Hanno tagliato la, infranto lae hanno portato viae gioielliin oro esposti.tra sabato 9 e domenica 10 novembre alladi via Fratti,zona del Piazzone. È stata un'azione veloce fatta mentre suonava la sirena dell’allarme della. I ladri subito dopo ilsono poi fuggiti facendo perdere le proprie tracce. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per le indagini e le ricerche degli indizi. All’esame le immagini delle telecamere di sorveglianza disponibili. Da quantificare il bottino, in corso l’inventario da parte del titolare.