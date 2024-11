.com - Seconda Categoria / La Cingolana SF vince e passa al secondo posto: 0-2 alla Sefrense

Pietrani (poi espulso) e Faris regalanosquadra di Giovagnetti il sesto risultato utile di fila: la capolista Sarnano a -2SEFRO (MC), 10 novembre 2024 – Laall’inglese sullae sale alin classifica nel girone F di. I ragazzi di Giovagnetti, infatti, hanno vinto 0-2 in trasferta grazie ai gol di Pietrani e Faris, entrambi nella ripresa. Una vittoria meritata, frutto della gran mole di occasioni di gioco create da Tittarelli e compagni. I biancorossino in vantaggio al 15’, grazierete del solito Nicolas Pietrani, vice-capocannoniere del girone con 6 reti in 8 partite. L’argentino sfiora lo 0-2 in due circostanzemezz’ora: prima con un colpo di testa, poi con un tiro a giro, in entrambe le occasioni l’ottimo portiere di casa Felicioli ci mette una pezza.