Rimozione rifiuti nei canali di Venezia | 65 quintali di oggetti recuperati durante l’immersione

Gaeta.it - Rimozione rifiuti nei canali di Venezia: 6,5 quintali di oggetti recuperati durante l’immersione

A, nell'ambito di un'iniziativa dedicata alla salvaguardia dei, si è svolta una vasta operazione di pulizia, che ha visto coinvolti i gondolieri sub. I partecipanti all'iniziativa sono riusciti a recuperare circa 6,5di, evidenziando l'importanza della manutenzione ambientale in questa storica città. L'operazione, coordinata dalla direzione Sviluppo promozione della città e tutela delle tradizioni e del verde pubblico, si è svolta fino alle 14:00 di oggi nei rii di Santa Caterina, Santi Apostoli, Ca' Widmann e Santa Marina.Attività subacquee e raccoltaambientalidei gondolieri sub, che segna il prosieguo di attività volte alla pulizia dei corsi d'acqua, sono stativari, tra cui articoli di grande rilievo e potenziale pericolo ambientale.