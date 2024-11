Davidemaggio.it - Rai1 stravolge il palinsesto: cambiano tre prime serate in 4 giorni

ditime stravolto per. A iniziare da stasera, quando non andrà in onda l’episodio inedito di Purchè Finisca Bene dal titolo Tutto a Posto ma la replica dello stesso ciclo Mia moglie, mia figlia, due bebè. Dopo i risultati tiepidi della scorsa settimana e la concorrenza del Tennis con le ATP Finals,ha scelto dunque di preservare il tv movie inedito.Per martedì 13 novembre è saltato l’anticipo di Don Matteo, costretto a lasciare spazio alla Nazionale di calcio al giovedì. La fiction, con Raoul Bova, tornerà direttamente giovedì 21 (anticipazioni), evitando dunque il Tennis con le ATP finals in programma su Rai2. Il prossimo martedì suappuntamento con il film The Help con Emma Stone e Octavia Spencer.Beffata La TalpaLato Canale 5, viene beffata La Talpa che è stata spostata al lunedì (Grande Fratello al martedì) in considerazione della messa in onda di Don Matteo.