Puppo riflette su Sinner | Sembra che si stia dando troppo per scontata una cosa ma lui ne è consapevole

Domani si comincia. Le ATP Finals sono pronte per prendersi la scena e Jannikfarà il suo esordio non prima le 20.30 sul Centrale della Inalpi Arena di Torino. Tante attese per il n.1 del mondo, che inizierà il proprio percorso contro l’australiano Alex de Minaur. Una partita sulla carta alla portata del pusterese, ma chiaramente da non sottovalutare per i miglioramenti compiuti dal suo avversario nel 2024.Di questo e anche di altro ha parlato Dario, nel corso dell’ultima puntata di TennisMania, in onda sul canale di Youtube di OA Sport. Il collega di Eurosport si è concentrato in primis su un’analisi statistica: “I numeri dicono chesia favorito, se si guardano i tre avversari del gruppo. Non penso sia ragionevole spingersi oltre. La partita più difficile a mio parere sarà in semifinale, nell’eventualità in cui Jannik dovesse spingersi fino in fondo“.