Ilgiorno.it - Posate le pietre d’inciampo. Felice, l’infiltrato partigiano torturato e ucciso a 17 anni

"Qui abitavaLacerra, nato nel 1927, arrestato il 12 febbrario 1944, internato a Fossoli, assassinato il 12 luglio 1944". Non ancora 17enne, fu la più giovane vittima della strage nazista. Ieri mattina, in via Rovani 297, è stata posata una pietraa sua memoria. Assunto a 14alla Breda come apprendista, faceva parte del distaccamento 5 Giornate della III Brigata Gap di Milano. Quando il gruppo sestese decise di compiere un attentato alla Casa del Fascio,venne scelto per fare: si iscrisse al Partito Fascista, frequentò la sua sede e venne a sapere di un’importante riunione prevista per il 10 febbraio 1944, a cui avrebbe partecipato. L’attentato riuscì in parte, Lacerra avrebbe dovuto sparire, ma il giorno dopo tornò al lavoro, forse pensando che la sua copertura reggesse.