Paola Egonu torna in campo dopo l'operazione! Tra voci di mercato e il ritmo da ritrovare

Questo pomeriggio nel match tra Milano e Busto Arsizio della Serie A1 2024-2025 di volley femminile potrebbe esserci il ritorno intra le fila delle padrone di casa di, lontana daldi gioco per tutta la prima parte della stagione.Un mese fa, infatti, l’azzurra è stata operata alle fosse nasali ed in settimana è rientrata in gruppo, venendo così convocata per il match del massimo campionato in programma alle ore 18.00. Mancano meno di due settimane al big match di campionato contro Conegliano e l’azzurra vuole farsi trovare pronta.Allontanati ormai i rumors diche la volevano in procinto di trasferirsi alla squadra turca del Vakifbank Istanbul,, il cui contratto scadrà comunque a fine stagione, potrebbe anche non giocare questa sera e poire indirettamente martedì prossimo in Champions League.