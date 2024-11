Pagelle Roma-Bologna 2-3 voti e tabellino Serie A 2024 2025

Leggi l'articolo completo su Sportface.it

Ledi2-3 con iai protagonisti e ildel match valido per la dodicesima giornata della. All’Olimpico, in un clima di contestazione per i risultati negativi di questa annata, i giallorossi fanno i conti anche col vantaggio felsineo nel primo tempo grazie al sigillo di rapina di Castro. Poi, nel secondo tempo, il pareggio di El Shaarawy mal gestito dai padroni di casa, perché Orsolini riporta in vantaggio gli ospiti. C’è spazio anche per il tris a opera di Karlsson, ma sempre il Faraone la riapre per un finale davvero al cardipalma. Di seguito ecco iai protagonisti dell’incontro.GLI HIGHLIGHTSLEDI2-3(3-4-2-1): Svilar 6; Mancini 5, Ndicka 5.5, Angelino 5.5; Celik 5.5 (16? st Dahl 6), Cristante 5.5, Koné 6 (35? st Paredes sv), El Shaarawy 7; Soulé 6 (13? st Shomurodov 5.