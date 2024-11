Ultimora.news - Oroscopo Paolo Fox settimana dall'11 al 17 novembre 2024 e classifica

Cosa ha in serbo l'diFox per lache va'11 al 17? Il quadro astrale si fa intenso con l'eccellente transito di Venere in Capricorno. Giove accrescerà le speranze dei segni d'aria, mentre il Pesci sarà tra i migliori della. Approfondiamo le previsioni astrologiche diFox per la11-17leFox'11 al 17: Ariete, Toro, Gemelli Ariete - Amore: settore confuso a causa delle stelle. Chi sta insieme da tempo, potrebbero esserci delle revisioni in corso, o dei dubbi. Vorresti cambiare partner, e le occasioni non mancheranno, ma faresti bene a non rischiare troppo. Eventuali incomprensioni saranno superate. Lavoro: la strada è piena di insidie, ma le occasioni giuste non scarseggiano e potrebbero regalarti un bel successo personale.