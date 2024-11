Inter-news.it - LIVE Fiorentina-Inter Primavera 0-0: inizia la partita

Leggi l'articolo completo su Inter-news.it

Lasarà l’avversaria odierna dell’nellavalida per l’undicesima giornata di campionato. Segui l’eventocon la cronaca testuale a cura di-News.it. Il calcio d’inizio è previsto alle ore 13, si gioca al Viola Park.0-0 – PAGINA IN AGGIORNAMENTO, PREMI F5 O RICARICA L’APP13LA!12.54 Ci si gioca tanto al Viola Park:sono davanti in classifica e il primo posto si può sempre di più avvicinare. Si tratta di un vero e proprio scontro diretto.12.35ildi. Mancano poco meno di 30 minuti al calcio d’inizio, ecco le formazioni ufficiali., LE FORMAZIONI UFFICIALI(4-3-3): 22 Leonardelli; 26 Kouadio, 25 Elia, 17 Romani, 31 Scuderi; 8 Harder, 21 Deli, 10 Ievoli; 36 Caprini, 9 Tarantino, 28 Bertolini.