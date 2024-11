Ilgiorno.it - Legnano, scontro tra due auto in viale Sabotino: un ferito

, 10 novembre 2024 – Intervento dei Vigili del Fuoco e dei soccorritori inper un incidente che ha coinvolto duee nel quale è stato danneggiato un palo dell’illuminazione pubblica. Loè avvenuto intorno alle 21 di sabato 9 novembre, all’incrocio con via Novara. A causa dell'impatto, il lampione sarà messo in sicurezza e successivamente ripristinato. Uno dei conducenti, un uomo di 41 anni, è stato soccorso dalla Croce Rossa die da un’medica e trasportato in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale di. Sul posto, i Vigili del Fuoco hanno messo in sicurezza l'area dell'incidente, mentre la Polizia Locale ha gestito il traffico e condotto i rilievi per accertare la dinamica dello. Parabiago Incidente anche a Parabiago inLombardia, dove una madre con due bambine è stata investita da un furgone mentre attraversava sulle strisce pedonali.