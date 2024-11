Calciomercato.it - Kean non si ferma più, Vlahovic nel mirino: “Aveva ragione Allegri”

L’attaccante della Fiorentina protagonista di una doppietta contro il Verona mette sotto accusa il serbo e tirano in ballo l’ex allenatore della JuveÈ unscatenato. Altra doppietta per l’attaccante della Fiorentina che sale a quota sette gol in campionato, 10 complessivi in stagione.non sipiù,nel: “” (LaPresse) – Calciomercato.itUn rendimento che cancella tutte le perplessità sorte tra il popolo viola quando quest’estate è stato acquistato dalla Juventus. Ed è proprio ai bianconeri che va il pensiero di molti dopo i due gol che il calciatore ha realizzato quest’oggi contro il Verona. Inevitabile il confronto con le difficoltà che sta vivendoalla corte di Thiago Motta: il serbo ha realizzato 9 reti complessive, ma ha dato l’impressione di non essere adatto al gioco della Juventus.