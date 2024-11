Oasport.it - Jannik Sinner alle ATP Finals: dall’esordio del 2021 alla cavalcata del 2023. E ora…

è pronto per la sua terza voltaATPin quel di Torino. Il numero 1 del mondo entrerà in campo questa sera con tutta l’Inalpi Arena schierata a favore, un tifo che lo ha già sostenuto nelle due precedenti occasioni in cui si è recato nel capoluogo piemontese da protagonista.La prima, in realtà, a rigor di logica neanche si sarebbe dovuta avere. Un altro italianoc’era già, ed era Matteo Berrettini. Il romano, però, s’infortunò nella zona addominale contro il tedesco Alexander Zverev e finì lì il suo cammino torinese, lasciando così strada a, presente da prima riserva dopo un finale di stagione prima esaltante e poi (molto) sfortunato.si fece trovare prontissimo e scatenò tutta la propria voglia di esserci su Hubert Hurkacz. Il classe 2001 di Sesto Pusteria trasse letteralmente ogni possibile linfa vitale dal pubblico che lo sostenevagrande, e ne tirò fuori un 6-2 6-2 d’altissima classe.