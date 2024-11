Lanazione.it - Grave incidente a San Baronto. Schianto frontale fra due moto. Cinquantenne in pericolo di vita

Unoimprovviso ha rotto il silenzio delle colline del Montalbano, nel primo pomeriggio di ieri. Poi il silenzio, mentre due feriti giacevano a terra senza muoversi. Adesso ladi una persona coinvolta è appesa a un filo di lana. Unè indi, in seguito a un terribile scontroavvenuto tra duein via Montalbano, in zona San, nel comune di Lamporecchio. Il suo mezzo, unada endurance, per cause ancora da chiarire, quando da poco erano passate le 15.30, si è scontrato con quella dacross di un diciottenne residente a San Miniato, nel Pisano. Unoche sarebbe avvenuto a velocità sostenuta e che ha portato conseguenze serie per entrambi gli uomini. Sul posto è arrivata prontamente un’ambulanza della Croce Verde di Lamporecchio e un mezzo di soccorso della Misericordia di Casalguidi.