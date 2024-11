Quifinanza.it - Effetto Trump sulla Germania: l’instabilità politica mette a rischio la crescita

“Laha bisogno di un governo stabile e orientato alle riforme per rispondere all’impatto dei potenziali cambiamenti politici del Presidente neoeletto Donald, che si ripercuoteranno sulle politiche commerciali, fiscali e di difesa del Paese”. È quanto sostiene l’ultima research di Scope Ratings, l’agenzia di rating europea, che ritiene “probabile” che alcune delle implicazioni sfavorevoli di una seconda presidenzasi manifesteranno all’inizio del suo mandato, a gennaio 2025. Per questa ragione, l’incapacità del governo tedesco di rispondere rapidamente ad alcune delle misure in arrivo, potrebbe accentuare le persistenti vulnerabilità strutturali del Paese che hanno rallentato lanegli ultimi due anni.della“Vediamo significativi rischi al ribasso per ladel PIL tedesco, che secondo le proiezioni è già debole.