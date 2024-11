Ilgiorno.it - "È un pericolo per la comunità". Scatta la sorveglianza speciale

Leggi l'articolo completo su Ilgiorno.it

(Lodi) "Lungo curriculum di reati compiuti tra cui droga detenuta in casa, soggettoso per la pubblica incolumità",la. Il destinatario del provvedimento è un albanese di 48 anni residente a Sant’Angelo Lodigiano cui è stata applicata la misura di prevenzione dopo l’ultimo intervento compiuto dalla Questura di Lodi. Le autorità ritengono infatti quest’uomo "so per l’incolumità pubblica". Il 5 novembre 2024 il Tribunale di Milano - Sezione autonoma misure di prevenzione - ha emesso la misura di prevenzione delladi pubblica sicurezza, valida per due anni con la prescrizione dell’obbligo di soggiorno nel comune di residenza, a carico di un albanese di 48 anni che abita appunto a Sant’Angelo Lodigiano. La misura è stata emessa a seguito della proposta avanzata ad agosto, dal Questore di Lodi Pio Russo.