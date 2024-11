Bergamonews.it - Donizetti Opera, il “Don Pasquale” in una nuova edizione critica

Bergamo. È un’occasione da non perdere per tutti gli appassionati quella di poter ascoltare a Bergamo un capolavoro come Don– terzo titolo operistico del2024 – in programma al Teatrodomenica 17 novembre alle 15.30 (repliche venerdì 22 e sabato 30 novembre alle ore 20) con sui leggii in anteprima lacurata da Roger Parker e Gabriele Dotto per l’Nazionale realizzata da Casa Ricordi, in collaborazione e con il contributo del Comune di Bergamo e della Fondazione Teatro, la cui uscita ufficiale è prevista nel 2026.Giovedì 14 novembre alle 17 il pubblico dei giovani assisterà all’in occasione dell’anteprima under 30, il cui biglietto ha un costo di 10 euro.Il dramma buffo Donè certamente tra i titoli più conosciuti ed amati del Bergamasco sin dal trionfale debutto a Parigi nel 1843: in questadel festivalsarà affidato vocalmente a due “maestri” come Roberto de Candia (Don) e Javier Camarena (Ernesto) affiancati dalle voci degli allievi della BottegaGiulia Mazzola (Norina) e Dario Sogos (Dottor Malatesta) ribadendo ancora una volta il desiderio della manifestazione bergamasca di essere trampolino di lancio per le voci nuove.