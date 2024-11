Inter-news.it - Dimarco, tanti auguri nel giorno di Inter-Napoli! +27

Federicoè il festeggiato di oggi in casa nerazzurra: nato il 10 novembre 1997, l’esterno sinistro compie 27 anni proprio neldel big match. Pronto per farsi un bel regaloCOMPLEANNO – Federicospegne oggi 27 candeline. L’esterno sinistro nerazzurro, grande tifoso e protagonista di tutta la trafila delle giovanili del club, è un punto fermo dell’di Simone Inzaghi. E lo è diventato proprio da quando è tornato a casa, in seguito a una serie di esperienze in prestito e non, fra cui l’ultima, a Verona, che gli ha permesso proprio di ricevere la chiamata della squadra che ha sempre sognato fin da ragazzo. Da allora, dopo una prima stagione con il dualismo con Ivan Perisic, Federicoha avuto una crescita pazzesca, arrivando a essere considerato – e a ragione – fra i migliori nel suo ruolo in tutta Europa.