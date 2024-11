Metropolitanmagazine.it - Decine di migliaia di spagnoli chiedono le dimissioni di Carlos Mazón dopo la strage di Valencia

didihanno marciato sabato aper chiedere ledel presidente regionale,, responsabile della risposta di emergenza alle catastrofiche inondazioni della scorsa settimana che hanno causato più di 200 morti e altri dispersi.Un gruppo di dimostranti si è scontrato con la polizia antisommossa di fronte al municipio di, dove i manifestanti hanno iniziato la loro marcia verso la sede del governo regionale. La polizia ha usato manganelli per respingerli.La protesta, convocata da una cinquantina di enti e organizzazioni sociali, si svolge in maniera pacifica.di cartelli dei manifestanti attiribuiscono al presidente della regione,Mazon, del Partito Popolare (alleato con l’estrema destra di Vox), la responsabilità della mala gestione delle alluvioni, prima per i ritardi nel lanciare l’allarme alla popolazione e poi per la caotica gestione dell’emergenza.