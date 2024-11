Anteprima24.it - De Luca: “Dalla vittoria di Trump una lezione per l’Italia”

Tempo di lettura: < 1 minuto“ha vinto, sembrava dovesse essere travolto da un’immagine nuova, ma ha stravinto, e c’è unache vale anche per, che noi abbiamo adottato da sempre e che ricordiamo anche alla sinistra italiana: decidono i quartieri, non i salotti”. Lo ha detto il presidente della Regione Campania, Vincenzo De, intervenendo alla festa regionale del Psi a Pomigliano d’Arco (Napoli). “Siamo di fronte a un’attività del governo nazionale che sta travolgendo il sud e che sta provocando danni enormi per la sanità e la scuola pubblica – ha proseguito – e quando insieme ai sindaci ed ai cittadini della Campania siamo andati a protestare a Roma, lo scorso febbraio, eravamo soli, la sinistra non c’era. Ecco cosa significa stare con il popolo o stare nei salotti e rompere magari le scatole a chi lavora e combatte”.