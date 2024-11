Sport.quotidiano.net - Bologna, questa è un’occasione capitale ltaliano cerca il colpaccio a spese di Juric

Lo scorso 22 aprile nel catino dell’Olimpicoe Roma sprintavano per un posto in Champions. Vinse, anzi stravinse, ildi Thiago Motta (3-1), con una partita che rimarrà nella storia. Oggi invece in quello stesso scenarioe Roma lotteranno chi per trovare il terzo risultato utile consecutivo in campionato, che a Vincenzo Italiano, dopo le vittorie con Cagliari e Lecce, darebbe una spinta fondamentale per restare agganciato al treno Europa, e chi per salvare la propria panchina, missione che in queste ore per Ivanè diventata così disperata da risultare quasi impossibile. Già, soffiano venti di guerra nella metà giallorossa del cielo della, al cui confronto la delusione per l’ennesima sconfitta patita martedì in Champions dai rossoblù per mano del Monaco appare come una brezzolina autunnale che s’infila sotto i portici.