Ilrestodelcarlino.it - Bolkestein Dl infrazioni, si cambia registro

Leggi l'articolo completo su Ilrestodelcarlino.it

Cotto e mangiato: il dl, al cui interno è stata inserita la disciplina delle concessioni balneari, ha ricevuto l’approvazione prima alla Camera e poi in Senato nel giro di pochissimi giorni. Una norma che è stata oggetto di lunghissime discussioni fra il governo Italiano e l’Ue. Alla fine, però, è andata come molti preconizzavano da tempo, con l’Europa che ha avuto l’ultima parola su una questione che si protraeva da tanto tempo, forse troppo. La direttivainfatti veniva emanata nel lontano 2006 e oggi il Parlamento ha sancito che il demanio marittimo deve essere gestito a valle di un’assegnazione che deve seguire procedure di evidenza pubblica. In poche parole, le aste: vero e proprio spauracchio per gli attuali concessionari, che in tutti i modi hanno tentato di opporsi a questa svolta storica.