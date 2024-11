Sport.quotidiano.net - Basket, in serie C torna al successo la Pallacanestro Femminile Pisa con Castelfiorentino

, 10 novembre 2024 – Dopo due sconfitte consecutive,alla, in casa contro il Solettificio Manetti Castefiorentino, in occasione della quarta giornata del campionato diC. Le ragazze di Stefano Zari hanno vinto in volata, al termine di un match in sostanziale equilibrio, che ha visto Margherita Benedettini, protagonista nei primi venti minuti, e Turco fondamentale nel quarto conclusivo. LA CRONACA – Scese in campo con Benedettini, Parenti, Selmi, Edu Mengue e Garruto, le biancorosse hanno subito fatto capire di essere in partita, segnando 6 punti di fila con Benedettini, mentre le avversarie si affidano soprattutto a Banchelli, autrice di 7 punti nel primo quarto, che le ospiti concludono in vantaggio per 14-17, nonostante un ulteriore canestro di Benedettini.