Agricoltura si celebra la prima Giornata nazionale

Un riconoscimento per gli agricoltori e per il valore del settore agricolo: vuole essere questo ladell’istituita nel 2024 in seguito al riconoscimento della figura dell’agricoltore come custode dell’ambiente e del territorio da parte della legge di iniziativa della Lega. E’ “un giusto e meritato riconoscimento, che abbiamo voluto e sostenuto con forza, all’e a tutte le donne e a tutti gli uomini che, con il loro lavoro quotidiano e la loro dedizione, garantiscono cibo di qualità, buono e sicuro sulle nostre tavole e che sono inlinea nella cura e nella custodia dell’ambiente e del territorio”, rileva in una nota il sottosegretario all’, sovranità alimentare e foreste Luigi D’Eramo. “Ladell’, che quest’anno sioggi 10 novembre, è l’occasione per dire grazie ai nostri agricoltori – prosegue D’Eramo – e per ricordare l’alto valore sociale, ambientale ed economico di un settore strategico per il nostro Paese e fondamentale per il Made in Italy, per la tutela della biodiversità e per la vita di ciascuno di noi”.