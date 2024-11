Bergamonews.it - “A fuoco il Farno”, ma è un’esercitazione della Protezione Civile

Monte. Importante esercitazione domenica 10 novembre per laValgandino che in collaborazione con i gruppi di soccorso di Pradalunga, Albino, Vertova e Colzate ha organizzato sul Monteuno scenario d’incendio boschivo fra i pascoli in quota.I gruppi sono stati suddivisi in due squadre, impegnate a stendere due linee di approvvigionamento idrico: una dalla ex Colonia delle Orsoline verso casa Ongaro per circa 600 metri e un’altra che dall’Alpe Pergallo andasse verso la seconda pozza posta a circa 300 metri, con un dislivello di circa 150 metri. I volontaricoinvolti Coinvolti nell’esercitazione circa 70 volontari.