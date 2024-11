Esports247.it - Virtua Striker, quali erano le squadre segrete? Come si potevano sbloccare?

Leggi l'articolo completo su Esports247.it

C’è un gioco che chi ha vissuto l’era delle sale giochi anni ’90 non dimenticherà mai. Un titolo che ha segnato i pomeriggi dei ragazzini appassionati di calcio (e non solo):2, il simulatore calcistico di SEGA che nel 1998 portò la febbre del pallone nelle sale giochi di tutto il mondo, in concomitanza con i Mondiali di Francia ’98. Ma cosa rendeva questo gioco così speciale, tanto da rimanere scolpito nella memoria collettiva dei videogiocatori che hanno vissuto quell’epoca?Per molti (me compreso), la versione più amata diresta proprio la seconda, aggiornata nel tempo fino alla famosa “Version 2000“. Con2, SEGA è riuscita a catturare veramente l’atmosfera e l’essenza del calcio mondiale (mi ricordo ancora oggi l’emozione di giocare un Italia – Brasile in quel cabinato) in quattro partite memorabili: ottavi, quarti, semifinale e finale.