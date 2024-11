Valori | Cip eccellenza copiata in tutto il mondo siamo orgogliosi

Leggi l'articolo completo su Sportface.it

Roberto, vicepresidente vicario del Cip e presidente della Federazione nuoto paralimpico, è intervenuto nel corso del Forum internazionale sul turismo, a Firenze, in occasione di un panel dedicato all’accessibilità: “Il Comitato italiano paralimpico (Cip) è arrivato a 60 entità riconosciute fra enti di promozione sportiva, federazioni, discipline associate e benemerite. È un’inil, posessere davvero. Lo sport aiuta a superare questa barriera più di qualsiasi altro sistema“.In merito agli impianti sportivi, invece,ha detto: “Sono molto più accessibili rispetto al passato e questo anche in vista dell’Olimpiade e della Paralimpiade invernale che ci apprestiamo a ospitare“. Infine, per concludere: “Le persone, attraverso i disabili che fanno sport, hanno cambiato la percezione della disabilità in maniera molto rapida: basta vedere le Paralimpiadi di Parigi, trasmesse ogni giorno in televisione grazie alla Rai.