Notizie.com - Usa, occhi puntati sulle relazioni con Pechino: cosa implica la visita di Mattarella in Cina

Leggi l'articolo completo su Notizie.com

tra, Usa ed Europa.comporta ladel Capo dello Stato Sergio. All’indomani dell’elezione di Donald Trump le luci sono puntate sui rapporti tra gli Usa e la, che potrebbero avere ripercussioni nel resto del mondo. In che modo i rapporti tra le due superpotenze potrebbero condizionare l’Europa.Usa,conladiin(Ansa Foto) – notizie.comMentre Donald Trump è impegnato nella formazione della squadra che lavorerà con lui fianco a fianco alla Casa Bianca, l’Italia si prepara a un nuovo inizio con. A sancire un nuovo inizio nei rapporti ci ha pensato Sergio. Xi Jinping, ricevendo il presidente della Repubblica ha parlato di un “punto di partenza storico”, riaprendo leitalo-cinesi dopo la “rottura” dell’Italia, che ha disdetto l’accordo per la Nuova Via della Seta.