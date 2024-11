Unieuro alla ‘Sfinge’ Kretinsky Opa chiusa | i francesi hanno il 911%

Ilrestodelcarlino.it - Unieuro alla ‘Sfinge’ Kretinsky, Opa chiusa: i francesi hanno il 91,1%

Forlì, 8 novembre 2024 – “c’est moi”, potrebbe dire ora Daniel, il miliardario che controlla già il quotidiano Le Monde e Fnac Darty, colosso dell’elettronica francese. Soprannominato ‘La Sfinge’ perché viene considerato negli ambienti economici un tipo schivo e riservato, è originario della Repubblica Ceca, dove s’è arricchito col gas: da ieri, terminata anche la seconda fase dell’Opa, la sua Fnac Darty controlla, leader italiano nel settore dell’elettronica di consumo. L’86,7% delle azioni, dal 2 settembre a ieri, sono passate di mano: unite a un 4,4% precedentemente detenuto, portano ial 91,1%, con un investimento di quasi 250 milioni di euro, il valore di 19 milioni di azioni su 20 totali. Il numero magico era 90. Per raggiungerlo, Fnac Darty ha giocato una partita su più tempi: prima, aveva fissato il 90% come soglia minima; poi, incontrate difficoltà, l’ha ridotta al 66,7%; superati i due terzi, ha riaperto le adesioni per cinque giorni, volando verso una partecipazione quasi plebiscitaria.