Tpi.it - Tu si que vales 2024 streaming e diretta tv: dove vedere lo show

Tu si quetv:l’ottava puntata dellosu Canale 5, 9 novembreQuesta sera, sabato 9 novembre, va in onda l’ottava puntata di Tu si que. Il popolaredel sabato sera, giunto all’11esima edizione, vede confermatissimi in giuria Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Luciana Littizzetto, mentre Sabrina Ferilli sarà ancora una volta alla guida della giuria popolare. Alla conduzione il trio composto da Giulia Stabile, Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni. Vediamo insiemeintv e inTu si que.In tvTu si queva in onda in prima serata su Canale 5 questa sera, sabato 9 novembrealle ore 21,30, con la sesta puntata. Per seguire latelevisiva in chiaro quindi gratuitamente è necessario sintonizzarsi al tasto 5 del telecomando.