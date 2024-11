Tg24.sky.it - Spari a Napoli, 18enne ucciso da colpo di pistola. Verso fermo del cugino 19enne

Leggi l'articolo completo su Tg24.sky.it

Ancora una tragedia a: è morto Arcangelo Correra, ilche intorno alle 5 di mattina di oggi, 9 novembre, è stato colpito alla testa da undi arma da fuoco nel centro della città, nella turistica zona Tribunali. Sembra confermata l'ipotesi del "gioco finito male": il giovane stava maneggiando unainsieme ale un amico quando è partito ilfatale. Sarà proprio ilRenato Cafaia, 19 anni - adesso a essere sottoposto aper i reati di porto d'arma illegale e per ricettazione e, contestualmente, indagato per omicidioso. Sarebbe stato lui ad avere in mano l'arma al momento della tragedia. Sempre lui, spontaneamente, ha raccontato la vicenda alla Squadra Mobile, in Questura. Correra è il terzo adolescente a esseredal 24 ottobre a oggi.