Corrieretoscano.it - Rari Nantes Florentia, alla Nannini arriva Bologna

FIRENZE –, si torna nella piscina amica. Il quinto turno della regular season di serie A1 maschile fa capolineadi Firenze per lo scontro diretto con obiettivo salvezza la la squadra di Minetti e la De Akker Bokogna di Mistrangelo.Un match inedito nella massima serie che mette in palio punti pesanti e aspettative importanti tra due formazioni in corsa per gli stessi obiettivi, nonostante l’attuale classifica degli emiliani, che seppur distaccati di quattro punti dai biancorossi restano i favoriti sulla carta. Per lareduce da una sconfitta prevedibile contro la capolista Brescia, una sorta di prova del nove contro un avversario affamato di punti, rigenerato dvittoria a sorpresa di sabato scorsa ai danni dell’Ortigia.Per i padroni di casaseconda gara consecutiva davanti al pubblico della, la possibilità di far valere il fattore campo per consolidare il terzo posto in classifica in coabitazione con il Trieste.