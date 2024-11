Game-experience.it - PS5 Pro, il prezzo alto non ha influito negativamente sulle vendite, rivela Sony

Il presidente, COO e CFO di, Hiroki Totoki, ha condiviso un commento in merito aldi PS5 Pro, affermando che questo elemento non hadella nuova console.Dopo averto leaggiornate di PS5, il dirigente del colosso giapponese ha condiviso un commentodel modello Pro, soffermandosi nello specifico sulla questione, facendo riferimento in particolare a quello europeo dove il nuovo hardware costa ben 800 euro:“Per quanto riguarda il, molte persone hanno fatto commenti differenti sull’argomento ma ildella console non ha avuto un impatto negativo, penso”.È bene precisare come questa dichiarazione di Hiroki Totoki faccia riferimento al momento attuale, riguardando di conseguenza il lancio di PS5 Pro avvenuto appena un paio di giorni fa, precisamente il 7 novembre 2024.