Poco più di un pareggio | Cagliari e Milan chiudono con un emozionante 3-3

Facebook WhatsAppTwitter Nella giornata di oggi, 9 novembre, il confronto traha regalato emozioni e colpi di scena, terminando in undi 3-3. Questo match, valido per la 12esima giornata di Serie A, si è disputato presso la Unipol Domus a. Vi è stata una costante alternanza tra momenti di dominio da parte degli ospiti e rimonte dei padroni di casa, rendendo la partita intrigante fino all’ultimo.Un inizio scoppiettanteIl match è cominciato con un sorprendente vantaggio per i sardi grazie al gol di Zortea, che ha trovato la rete al 2’ minuto, infiammando subito i tifosi locali. Tuttavia, la reazione delè stata immediata e micidiale. Rafael Leao ha ribaltato il risultato nel giro di pochi minuti, segnando due reti: la prima al 15’ e la seconda al 40’, mostrando tutta la sua classe e abilità nel battere la difesa avversaria.