Fanpage.it - Nuove caserme e depositi di armi: le spese del ministero della Difesa per rifarsi il look

Grazie all'ultima legge di bilancio del governo Meloni, nel 2025 il budget delsupererà quota 30 miliardi, un livello mai raggiunto prima. A trainare i numeri è la spesa per i nuovi sistemi d'arma. Ma ci sono anche i soldi destinati a un gran numero di interventi per creare, ristrutturare o ampliare nuovi siti militari. Quelli del dicastero di Guido Crosetto sono tra i pochi investimenti salvati dalla tagliola, che invece ha colpito molti dei progetti in pancia agli altri ministeri.