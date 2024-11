Musica Bocelli da record | per 22 volte al n 1 Billboard Classica

Leggi l'articolo completo su Ildenaro.it

Roma, 9 nov. (askanews) – Andreatorna a conquistare le classifiche americane e aggiunge un altromondiale nell’anno del suo 30ennale di carriera. “Duets: 30th Anniversary”, il suo nuovo disco, debutta al n.1 della classificadegli album classici e al n.1 della classifica degli album classici crossover. Un ennesimoche portaa essere il primo artista a guadagnare per ben 22la vetta della classificae 16 quella dellaCrossover, un traguardo mai ottenuto da nessuno al mondo. Nella ambita200 (classifica generale degli album più venduti in America) “Duets” debutta direttamente al numero 24 (è la 21esima volta che l’artista italiano entra nella top 40 della classifica generale americana). E ancora, nella Top Album Sales dei dischi fisici,è in top ten con la sesta posizione (è in top ten per la 13esima volta).