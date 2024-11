Ilgiorno.it - Morto Alberto Frizziero. Sondrio dice addio all’ex sindaco e giornalista

diper un decennio, dal 1975 al 1985, ma anche, politico, imprenditore. Tante espressioni di un uomo unico, che ha saputo fare dell’impegno appassionato la propria cifra per tutta la vita.è mancato ieri a 88 anni compiuti soltanto pochi giorni fa. Era infatti nato a Chioggia il 1° novembre del 1936. Sposato con Floriana Palmieri e padre di Riccardo e Claudio, è stato tra i protagonisti indiscussi della vita del capoluogo e dell’intera provincia sia come amministratore, che come attento e fine osservatore e arguto commentatore. Maturità scientifica e una laurea in ingegneria non agguantata dopo 31 esami “per altri impegni personali”,iniziò a praticare il giornalismo quando era ancora molto giovane. Al suo attivo alcune migliaia di articoli e saggi, oltre alla direzione di vari giornali fra cui Corriere della Valtellina dal 1972 al 1976 e Centro Valle dal 1985 al 1997.