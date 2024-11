Donnaup.it - Mandorle pralinate: croccantine e irresistibili

Lesono piccole prelibatezze, rivestite da una patina zuccherosa che le rende.C’è chi le chiama “addormetasuocere”, per via di un’antica usanza. Un tempo, i fidanzati erano soliti prepararle e portarle in dono nelle loro visite a casa della giovane che intendevano sposare con la speranza che la madre, golosa, sgranocchiandole lentamente per non rovinarsi i denti, si addormentasse, lasciandogli modo di corteggiare la sua bella, indisturbato.Che capitasse davvero o meno, non è dato saperlo, sta di fatto che le suocere erano sempre entusiaste di questo piccolo presente goloso!Oggi le troviamo spesso nelle bancarelle delle sagre di paese o ai mercatini di Natale. Giacché il momento si avvicina sempre più velocemente, perché non iniziare a sperimentare questa ricetta per realizzarle con le nostre mani e offrirle, durante le feste, agli amici e ai parenti?Per riuscirci correttamente, muniamoci di una padella d’acciaio, è molto più indicata per questa preparazione rispetto alla classica antiaderente.