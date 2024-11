Thesocialpost.it - Lutto nel mondo della musica, se ne va un grande

Leggi l'articolo completo su Thesocialpost.it

Ildice addio ad unartista che era conosciuto come “chitarra che sorride”. L’uomo è morto ieri, venerdì 8 novembre 2024, all’età di 77 anni. Il musicista fu uninterpretechitarra classica, folk, fusion e negli anni collaborò con diversi cantanti italiani quali Ivano Fossati e Samuele Bersani. Armando Corsi è morto ieri, venerdì 8 novembre 2024, nell’hospice di Chiavari dov’era ricoverato. Il chitarrista genovese è scomparso a 77 anni. Ad annunciare la morte di Armando Corsi è stata la figlia Enrica. Nel commovente messaggio, la donna ha citato il testo di Lindbergh di Ivano Fossati, di cui il padre è stato chitarrista per quattro anni. “‘Non sono che l’anima di un pesce con le ali, volato via dal mare per annusare le stelle. Difficile non è nuotare contro la corrente, ma salire nel cielo e non trovarci niente.