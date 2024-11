Lanazione.it - L’emergenza e la risposta del governo. In arrivo 15 poliziotti contro gli assalti

"Innuove forze dell’ordine, una scelta dovuta anche alla scia degli eventi criminosi che stanno colpendo nuovamente le aziende orafe aretine". Ad annunciarlo è la deputata toscana della Lega, Tiziana Nisini. "A dicembre ci sarà un incremento delle forze dell’ordine, inin quindici, e questa è un’ottima notizia per le aziende orafe aretine che purtroppo sono fortemente colpite da episodi di criminalità. Crediamo che questo importante rinforzo sia lagiusta da dare ai nostri imprenditori a cui la Lega e il sottosegretario Molteni, che ringraziamo per l’attenzione che ha sempre riservato al nostro territorio, non hanno mai fatto mancare il proprio sostegno. Ci auguriamo che con questo rinforzo nella Questura di Arezzo possano scemare sempre di più gli eventi criminosi che stanno fortemente danneggiando il nostro territorio.