Ilgiorno.it - Legnanesi, il mistero di un successo in dialetto senza tempo: “La ricetta? Essere sempre nuovi”

Leggi l'articolo completo su Ilgiorno.it

Legnano (Milano) – Settantacinque anni di vita, uno nuovo spettacolo portato in scena ogni anno da un quarto di secolo a questa parte, 140 date a stagione nei teatri tra il Nord Italia e Roma, 150mila spettatori e una percentuale di sold out che sfiora il 90 per cento. In questi giorni la compagnia dei, fondata nel 1949 da Felice Musazzi e Tony Barlocco, torna sui palcoscenici rinnovando ildi unche sembra non esaurirsi e che resiste anche alle polemiche che accompagnano ogni avvicendamento nel manipolo d’attori composto rigorosamente di soli uomini, anche per i ruoli femminili. A gestire le danze è da 23 anni il sessantaduenne Antonio Provasio, chiamato a impersonare la Teresa dopo Felice Musazzi, il personaggio chiave che sul palco gioca ancora di sponda con la Mabilia, la figlia portata in scena da Enrico Dalceri, e il Giovanni, il marito che oggi ha il volto di Italo Giglioli: con loro, sul palco e nel retropalco, un gruppo di lavoro di oltre 40 persone.