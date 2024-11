Anteprima24.it - Legambiente, maxi discarica abusiva sulle sponde del torrente Fenestrelle

Leggi l'articolo completo su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 3 minutiUna, l’ennesima,del. A denunciare la scoperta è il circoloAvellino – Alveare che, passeggiando tra contrada Isca Arciprete e via Zigarelli ha fatto l’amara scoperta. “I rifiuti ritrovati sono di qualsiasi tipo – denunciano gli ambientalisti -. Ci sono frigoriferi, divani, secchi di vernice, rifiuti domestici e ingombranti”.A destare maggiore preoccupazione è in particolare un frigorifero abbandonato dagli incivili nel letto del. Proprio questo ha spintoa sollecitare un intervento anche del Genio Civile. Con le precipitazioni in aumento infatti, il frigorifero potrebbe facilmente essere trasportato a valle e ostruire il corso delnei punti più stretti.“Abbiamo denunciato tutto alle autorità – fanno sapere daAvellino -.