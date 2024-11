Sport.quotidiano.net - Le ultime. Berardi, è la seconda da titolare. Un virus ferma Antiste e Mulattieri

SASSUOLO(foto) c’è, e dal 1’, e tanto potrebbe bastare. Ma per il genietto calabrese, atteso alla suastagionale dal 1’, ce ne sono altri che mancano, ed in particolare. Messi fuori causa in settimana da unintestinale, potrebbero recuperare al massimo per la panchina ma l’eventualità è tanto remota da suggerire come i due è più probabile allunghino la lista degli assenti. Che, oltre allo squalificato Volpato, comprende anche Moldovan, Ghion e Doig. Ora, per sostituireGrosso punterà sulla staffetta tra Russo (in campo dal 1’ contro il Mantova) e quel Moro cui strizza l’occhio la statistica che fa del Sudtirol, affrontato tre volte e colpito due, la squadra contro cui l’attaccante padovano ha segnato con maggiore frequenza a livello di Serie B, mentre per surrogare Doig a sinistra, come contro il Mantova, è pronto Pieragnolo.