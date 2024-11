Ilgiorno.it - La tecnologia “allena“ l’inclusione anche nello sport

Un incontro immersivo e interattivo per capire come lapossa diventare uno strumento di inclusione, abbattendo ogni barriera legata a performance e disabilità fisiche. È l’iniziativa “Es sia! E per tutti!“ che si terrà oggi alle 11 nella sala civica di viale Brianza a Sovico, organizzata da biblioteca, Comune e Fondazione Asphi. All’evento, aperto a tutti dai 10 anni, partecipano il fotografo Jacopo Scarabelli e il giocatore di Es Team Novo Christian Peron.