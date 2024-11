Puntomagazine.it - Karate, oltre quattromila atleti de settanta nazioni a Jesolo

Leggi l'articolo completo su Puntomagazine.it

Ultimi giorni per iscriversi alla Youth League Venice 2024, ospitata sul litorale dal 4 all’8 dicembre. Organizza Multisport Veneto, società di Noale leader a livello europeo negli evential centro del mondo delcon la Venice Youth League, ospitata dal 4 all’8 dicembre in piazza Brescia, al Palazzo del Turismo. Una competizione di calibro internazionale in cuigiovani, suddivisi nelle varie categorie, combattono e si esibiscono nelle forme dei Kata in rappresentanza di.Sarà possibile iscriversi fino al 20 novembre, ad oggi gliconfermati sono circa 4.100 da 79 diverse. Il record mondiale di presenze ad eventi di questo tipo si raggiunse lo scorso anno (4.135 partecipanti, accompagnati da mille allenatori in rappresentanza di 874 club provenienti da 81), la speranza degli organizzatori è di battere un record che non potrà poi esser migliorato di tanto.