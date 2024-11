Gaeta.it - Greg Rega lancia il nuovo singolo “Comm’ maje”: un viaggio nell’amore e nelle emozioni

Facebook WhatsAppTwitter Il cantautore soultorna a far parlare di sé con il suobrano “”, disponibile su tutte le piattaforme digitali. Questosegue il precedente “Vita Mia” e rappresenta il secondo capitolo di una trilogia dedicata all’amore, come dichiarato dalla sua etichetta discografica Imusician/Camposound.ha sempre puntato a un progetto musicale che esplora le complessità delle relazioni umane, e il suo ultimo lavoro non fa eccezione, riportando in primo piano lepiù intime e autentiche.L’evoluzione artistica diha saputo costruire una carriera ricca di sfumature e di sfide musicali, conquistando l’attenzione di un pubblico sempre più vasto, sia in Italia che all’estero. Con la sua voce intensa, è in grado di toccare le corde più profonde dell’anima di chi ascolta.