Sport.quotidiano.net - Cagliari-Milan 3-3: Leao meravigliao, ma il Diavolo torna più croce che delizia

o, 9 novembre 2024 - Il successo al Bernabeu aveva tutta l'aria di un ritorno al futuro. Invece a, ilrial passato: giocate, unto(doppietta), ma tanti, troppi errori in fase difensiva. Tre gol incassati, due annullati per fuorigioco, un punticino. Che rimanda, ancora, la scalata in campionato. Fonseca stupisce ancora e, come annunciato, lancia dal primo minuto il 16enne Camarda, vista l'indisponibilità di Morata e un Abraham non ancora al top. Ad affiancarlo, in pratica,: senza palla è un 4-4-2 col portoghese ad accentrarsi e Reijnders ad allargarsi. L'effetto Real però vacilla immediatamente. Basta un angolo di Viola sporcato in mischia per pescare, solo soletto, Zortea. Svantaggio, ma ilè ben altro. Così, quando Reijnders si accende tra tre avversari e sfodera una magia per, il pari è cosa fatta.