Ilfattoquotidiano.it - Bibite ed energy drink, tra i giovanissimi è boom di overdose da caffeina: dal 2017 raddoppiati i casi

Leggi l'articolo completo su Ilfattoquotidiano.it

Fin da piccolissimi si consuma sempre più, tanto che sono in aumento ididitra adolescenti e pre–adolescenti. È quanto rivela il nuovo impressionante rapporto di Epic Research, un’organizzazione che raccoglie, analizza e diffonde dati su vari aspetti della salute e dell’assistenza sanitaria.Lesono causate, principalmente, dall’eccessivo consumo die bevande che contengono, come gli, ma non solo. Dalsecondo il report, i ragazzi di età compresa tra gli 11 e i 14 anni finiti in pronto soccorso per aver assunto troppasono più che. Il numero è quasi raddoppiato anche tra gli adolescenti più grandi.Il rapporto rivela inoltre che le visite al pronto soccorso tra i ragazzi sono più frequenti rispetto alle ragazze.